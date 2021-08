Trattativa Tutino - Parma in fase di stallo. Distanza tra le parti di due milioni (Di domenica 8 agosto 2021) Situazione di stallo tra Napoli e Parma per Gennaro Tutino. I due milioni, che separano l'attaccante ex Salernitana dalla sua nuova avventura con il club gialloblu, sembrano un gap alla quale nessuno delle due società interessate voglia trovare rimedio. A parlarne è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: "Il Parma non avanza su Tutino, ma neanche indietreggia, e quindi ostinatamente si resta distanti a quei due milioni, divenuti una forbice decisiva. Ma ci sono ancora venti giorni abbondanti per definire un affare che è lanciato". Leggi su spazionapoli (Di domenica 8 agosto 2021) Situazione ditra Napoli eper Gennaro. I due, che separano l'attaccante ex Salernitana dalla sua nuova avventura con il club gialloblu, sembrano un gap alla quale nessuno delle due società interessate voglia trovare rimedio. A parlarne è l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Ecco quanto evidenziato: "Ilnon avanza su, ma neanche indietreggia, e quindi ostinatamente si resta distanti a quei due, divenuti una forbice decisiva. Ma ci sono ancora venti giorni abbondanti per definire un affare che è lanciato".

Advertising

Spazio_Napoli : Trattativa Tutino - Parma in fase di stallo. Distanza tra le parti di due milioni - MundoNapoli : Parmalive: la prossima settimana si chiuderà la trattativa tra Napoli e Parma per Tutino - ilnapolionline : Su Machach Como ed altri 5-6 club di B. Per Tutino mancano tasselli alla trattativa - - gilnar76 : Parma-#Napoli, c'è una svolta nella trattativa per Tutino #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : Parma-Napoli, c'è una svolta nella trattativa per Tutino -

Ultime Notizie dalla rete : Trattativa Tutino Calciomercato Serie A, le ultime notizie del 8 agosto 2021 Per quanto concerne il capitolo cessioni, si arena anche la trattativa con il Parma per il cartellino di Gennaro Tutino , mentre Sebastiano Luperto è sempre più vicino all'Empoli, ma a patto che i ...

Il Napoli chiede Mandava in prestito. Emerson sempre più lontano. I due non vorrebbero mollare Emerson Palmieri, suggerito dall'allenatore, ma la trattativa con il ... una cifra che potrebbe essere coperta dalla cessione di Tutino (al Parma) e a quella già avvenuta ...

Parma-Napoli, c'è una svolta nella trattativa per Tutino Spazio Napoli Tutino-Parma, affare in stand-by: distanza di 2 milioni, i dettagli Tra il Napoli e il Parma ballano circa due milioni per Gennaro Tutino e al momento non si registrano passi in avanti nella trattativa.

Tutino-Parma, il Napoli non molla sul prezzo: ballano 2 milioni Trattativa bloccata per il passaggio di Gennaro Tutino al Parma. La società emiliana deve alzare la sua offerta per accontentare il Napoli.

Per quanto concerne il capitolo cessioni, si arena anche lacon il Parma per il cartellino di Gennaro, mentre Sebastiano Luperto è sempre più vicino all'Empoli, ma a patto che i ...I due non vorrebbero mollare Emerson Palmieri, suggerito dall'allenatore, ma lacon il ... una cifra che potrebbe essere coperta dalla cessione di(al Parma) e a quella già avvenuta ...Tra il Napoli e il Parma ballano circa due milioni per Gennaro Tutino e al momento non si registrano passi in avanti nella trattativa.Trattativa bloccata per il passaggio di Gennaro Tutino al Parma. La società emiliana deve alzare la sua offerta per accontentare il Napoli.