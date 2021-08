Tokyo 2020, ciclismo su pista: maxi caduta nell’Omnium, coinvolta anche Balsamo e alcuni giudici (Di domenica 8 agosto 2021) maxi caduta nello Scretch dell’Omnium femminile del ciclismo su pista alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un’atleta scivola e alcuni addetti intervengono per aiutarla a rialzarsi e liberare la pista, ma il gruppo arriva e un’altra caduta coinvolge diverse atlete. È proprio l’azzurra a perdere il controllo nell’ultimo giro, sbandando e colpendo una collega, causando poi la caduta di tante altre cicliste. Falciati anche alcuni giudici, con il presidente di giuria che addirittura ... Leggi su sportface (Di domenica 8 agosto 2021)nello Scretch dell’Omnium femminile delsualle Olimpiadi di. Un’atleta scivola eaddetti intervengono per aiutarla a rialzarsi e liberare la, ma il gruppo arriva e un’altracoinvolge diverse atlete. È proprio l’azzurra a perdere il controllo nell’ultimo giro, sbandando e colpendo una collega, causando poi ladi tante altre cicliste. Falciati, con il presidente di giuria che addirittura ...

