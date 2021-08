Pedina e terrorizza l' ex moglie | poi l' aspetta e scatta l' aggressione | arrestato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pedina terrorizza

FoggiaToday

PESARO - Trattava la ex moglie come se fosse di sua proprietà. Pedinamenti, appostamenti, minacce. Fino alla serata del primo agosto quando un senegalese di 43 anni ha aspettato la ex a Tavullia e ...Marcello è stato soltanto unanelle mani del noto criminale, ma per i Carabinieri il barista ... L'idea lo, ma sembra essere l'unica via d'uscita, almeno fino a quando non avrà ...PESARO - Trattava la ex moglie come se fosse di sua proprietà. Pedinamenti, appostamenti, minacce. Fino alla serata del primo agosto quando un senegalese di 43 anni ha aspettato la ex ...