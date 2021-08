Messi lascia il Barcellona | “Un arrivederci Psg? Niente di chiuso ma andrò in un top club”

(Di domenica 8 agosto 2021) Fatica ad alzare lo sguardo, Leo. Di fronte a lui, nella sala stampa del Camp Nou, ci sono i suoi 35 trofei in blaugrana, gli ormai ex compagni di squadra e soprattutto la sua famiglia, i tre figli e la moglie Antonella che si alza solo per passare un fazzoletto. Quando alza lo sguardo, ci sono le lacrime. Cinque minuti ad asciugarle tra gli applausi dei presenti. Poi Leoprende la parola, saluta ilma fissa già un appuntamento ad un futuro indecifrato: “E’ solo un, l’ho promesso ai miei figli”. Rispetto all’anno scorso,non avrebbe mai voluto ...

... sette Copa del Rey e otto Supercoppe spagnole più tardi, Lionel , la Pulce, il fenomeno,il ...: 'Avrei voluto lasciare davanti ai tifosi' 'Buongiorno. Non so se sarò in grado di parlare - ...il club azulgrana, che non può formalizzare il rinnovo del contratto per problemi di bilancio. L'argentino, destinato a firmare con il Psg ("E' una possibilità"), si congeda rispondendo ...Ventuno anni, quattro Champions League, tre Coppe del mondo e tre Supercoppa Uefa, dieci Lighe, sette Copa del Rey e otto Supercoppe spagnole più tardi, Lionel Messi, la Pulce, il ...ROMA, 08 AGO - "Questo è un arrivederci, l'ho promesso anche ai miei figli": lo ha detto Lionel Messi in conferenza stampa al Camp Nou. "Mai avrei immaginato questo addio al Barcellona, non sapevo che ...