M5S | Conte | “Ci faremo sentire con voce ferma e chiara La nuova squadra arriverà a settembre”

(Di domenica 8 agosto 2021) “Non ho alcuna intenzione di utilizzare a fini personali l’investitura ricevuta da questa amplissima partecipazione degli iscritti. Voglio rafforzare le competenze trovate nel Movimento. La. Sarà la testimonianza di un grande rinnovamento, con l’inserimento di un centinaio di nuove figure”. È quanto ha detto al Fatto il neo presidente del M5S, Giuseppe. Con Di Maio, assicura, “non c’è alcun dualismo. Nel nuovo Movimento non ci saranno governisti e anti-governisti. Lavoreremo tutti per offrire leale collaborazione al Governo di un Paese che ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

... nuova si fa per dire, del movimento che in Europa è considerato populista per eccellenza ovvero i Cinque stelle, la nuova leadership diha già fatto sapere che il movimento, guai a chiamarlo ...Il nuovo corso del Movimento 5 Stelle è ormai ai nastri di partenza. Dopo il via libera degli iscritti alla nomina di Giuseppecome primo presidente del, la galassia pentastellata si prepara a entrare nel vivo della rifondazione nonostante all'orizzonte non manchino ostacoli e impervie che ne ostacoleranno il ...Se nel 2019 la riforma e il taglio dei vitalizi degli ex consiglieri regionali veniva approvata all’unanimità dall’Aula della ...ROMA (ITALPRESS) – “Il Movimento ha iniziato un nuovo percorso, è doveroso che vi siano volti nuovi ad assumersi la responsabilità di ...