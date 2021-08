(Di domenica 8 agosto 2021) E’ giunta in queste ultime ore la triste notizia che ha coinvolto il mondo diItalia: l’ex. La donna aveva 74 anni ed aveva preso parte all’ottavadel talent show culinario di Sky Uno., èA darne notizia è, tra gli altri, anche il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Proprio la pagina social dil'ha ricordata con un tweet: È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef diItalia 8. Il nostro pensiero va ai ...in, è morta Anna Martelli: "Grande dolore" Doveva ancora compiere 75 anni, Anna Martelli , la nonna di8 morta quest'oggi. A riportare la notizia è lo stesso profilo del ...Determinata e sempre sorridente, ha partecipato al reality nel 2019 per superare il dolore causato dalla morte del marito ...Lutto a MasterChef: morta Anna Martelli, ex concorrente dell'ottava edizione che dedicò ogni ricetta al marito scomparso.