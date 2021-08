Lutto a Masterchef | addio Anna Martelli

(Di domenica 8 agosto 2021) Un altro doloroso, dopo la morte di Paolo, ex amatissimo concorrente di. E’ ancora unnel mondo del programma di Sky. Purtroppo ci lascia un’altra concorrente che ha partecipato al programma dedicato alla cucina. La notizia è arrivata questo pomeriggio: è morta, la sorridente e agguerrita nonnadell’ottava edizione del talent show di Sky Uno. Il 18 giugno vi avevamo dovuto dare la triste notizie della morte di Paolo, tra l’altro ancora giovanissimo. Oggi un altroche fa male. Classe 1946, Ana, era ...

È quanto si legge in un post su Twitter pubblicato da MasterChef Italia. Nonna Anna, la pensionata di Pecetto Torinese che aveva fatto l'infermiera, è stata la concorrente dell'ottava edizione