Ladri in fuga all'abbaiare dei cani: intercettati dai carabinieri, abbandonano l'auto e scappano a piedi (Di domenica 8 agosto 2021) Avevano appena tentato un furto in un'abitazione di Nusco ma, disturbati dall'abbaiare dei cani, si sono dati alla fuga a bordo della loro BMW. È accaduto nella tarda serata di ieri nel tranquillo ... Leggi su avellinotoday (Di domenica 8 agosto 2021) Avevano appena tentato un furto in un'abitazione di Nusco ma, disturbati dall'dei, si sono dati allaa bordo della loro BMW. È accaduto nella tarda serata di ieri nel tranquillo ...

Advertising

larampait : (FOTO) #Ladri in fuga all'abbaiare dei #cani: intercettati dai #Carabinieri - bassairpinia : NUSCO (AV) – LADRI IN FUGA ALL’ABBAIARE DEI CANI: INTERCETTATI DAI CARABINIERI, ABBANDONANO L’AUTO E SCAPPANO A PIE… - puntomagazine : Ladri in fuga all’abbaiare dei cani a Nusco - @_Carabinieri_ #news #Nusco #Campania - ptvtelenostra : NUSCO. LADRI MESSI IN FUGA DA UN CANE DA GUARDIA E INSEGUITI DAI CARABINIERI - - occhio_notizie : Il malviventi, braccati dai #Carabinieri, hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi facendo perdere le propri… -