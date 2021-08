Grosso incendio al Caputo, bruciano alberi, interviene un elicottero (Di domenica 8 agosto 2021) Brucia la porzione di territorio nei pressi del Castellaccio di Monreale, sul monte Caputo. Il fuoco è giunto nei pressi di Pizzo Corvo, vicino vua Regione Siciliana. Sul posto la Forestale, la Protezione civile e un elicottero. https://monrealelive.it/wp-content/uploads/2021/08/VID-20210808-WA0001.mp4 9 Intanto eri nel tardo pomeriggio è stato preso di mira dagli incendiari Piano Tavernella/Buarra, alle porte di Casaboli. Fortunatamente le squadre hanno spento tempestivamente il fuoco. Altri incendi nella zona di contrada Barone, in via Pg11 a Giacalone. Se avvistate un principio d’incendio chiamate immediatamente il 1515 e il 112 Se ... Leggi su monrealelive (Di domenica 8 agosto 2021) Brucia la porzione di territorio nei pressi del Castellaccio di Monreale, sul monte. Il fuoco è giunto nei pressi di Pizzo Corvo, vicino vua Regione Siciliana. Sul posto la Forestale, la Protezione civile e un. https://monrealelive.it/wp-content/uploads/2021/08/VID-20210808-WA0001.mp4 9 Intanto eri nel tardo pomeriggio è stato preso di mira dagli incendiari Piano Tavernella/Buarra, alle porte di Casaboli. Fortunatamente le squadre hanno spento tempestivamente il fuoco. Altri incendi nella zona di contrada Barone, in via Pg11 a Giacalone. Se avvistate un principio d’chiamate immediatamente il 1515 e il 112 Se ...

