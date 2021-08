Green Pass falsi su Telegram, acquirenti ricattati dai venditori: ‘Ora pagate anche il riscatto o vi denunciamo alla Polizia’ (Di domenica 8 agosto 2021) Credevano di poter aggirare i controlli e di fare i furbi, ma invece così scaltri non sono stati perché ora chi ha acquistato su Telegram i Green Pass falsi rischia una denuncia. Ebbene sì, i furbetti del certificato verde ora sono minacciati proprio da chi ha messo in vendita i documenti, anche a caro prezzo. Tutto questo per non vaccinarsi o per non fare un tampone mettendo a rischio, però, la propria salute e quella degli altri, ignari magari di trovarsi al ristorante al chiuso con chi ha presentato sì il Green Pass. Ma falso. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 8 agosto 2021) Credevano di poter aggirare i controlli e di fare i furbi, ma invece così scaltri non sono stati perché ora chi ha acquistato surischia una denuncia. Ebbene sì, i furbetti del certificato verde ora sono minacciati proprio da chi ha messo in vendita i documenti,a caro prezzo. Tutto questo per non vaccinarsi o per non fare un tampone mettendo a rischio, però, la propria salute e quella degli altri, ignari magari di trovarsi al ristorante al chiuso con chi ha presentato sì il. Ma falso. Leggi: ...

