Giannelli (ANP): “Dati non attendibili sul personale scolastico non vaccinato. 8mila presidi per settembre” (Di domenica 8 agosto 2021) Il 15% di personale scolastico non vaccinato? ''Il dato non è attendibile perché ad un certo punto è stato chiusa la corsia preferenziale per la scuola e si è proceduto per età anagrafica". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 8 agosto 2021) Il 15% dinon? ''Il dato non è attendibile perché ad un certo punto è stato chiusa la corsia preferenziale per la scuola e si è proceduto per età anagrafica". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Giannelli (ANP): “Dati non attendibili sul personale scolastico non vaccinato” - ProDocente : Green pass obbligatorio, Giannelli (ANP): “Basse paghe rispetto agli altri dirigenti, ma sempre più compiti” - r_baiamonte : RT @TecnicaScuola: Green pass obbligatorio, per Giannelli (ANP) molto rumore per nulla perché i non vaccinati saranno meno del 2 per cento… - orizzontescuola : Green pass obbligatorio, Giannelli (ANP): “Basse paghe rispetto agli altri dirigenti, ma sempre più compiti” - TecnicaScuola : Green pass obbligatorio, per Giannelli (ANP) molto rumore per nulla perché i non vaccinati saranno meno del 2 per c… -

Ultime Notizie dalla rete : Giannelli ANP Green pass obbligatorio, Giannelli (ANP): 'Basse paghe rispetto agli altri dirigenti, ma sempre più compiti' Antonello Giannelli, presidente di ANP, in un'intervista a La Stampa, interviene sulla questione legata al green pass. 'Scontato che i controlli li debba fare il preside e può essere comprensibile anche che il ...

Presidi 'controllori': sindacati e dirigenti, via sanzioni Più pragmatico Antonello Giannelli, che guida i presidi di Anp. "È normale che la violazione di un obbligo sia sanzionata. Dispiace però che questa misura sia stata adottata senza un preventivo ...

Green pass obbligatorio, Giannelli (ANP): “Basse paghe rispetto agli altri dirigenti, ma sempre più compiti” Orizzonte Scuola Green pass e scuola: presidi chiedono 8mila assunzioni Noi siamo d'accordo con il Green pass ma chiediamo strumenti per i presidi: serve una unità di personale di segreteria in più in ogni scuola ...

I presidi: «Difficile verificare gli immuni» Contestato su più fronti e ancora senza strumenti di verifica: così il Green pass, appena arrivato nella scuola, è già a rischio bocciatura. Da un lato, infatti, ci sono ...

Antonello, presidente di, in un'intervista a La Stampa, interviene sulla questione legata al green pass. 'Scontato che i controlli li debba fare il preside e può essere comprensibile anche che il ...Più pragmatico Antonello, che guida i presidi di. "È normale che la violazione di un obbligo sia sanzionata. Dispiace però che questa misura sia stata adottata senza un preventivo ...Noi siamo d'accordo con il Green pass ma chiediamo strumenti per i presidi: serve una unità di personale di segreteria in più in ogni scuola ...Contestato su più fronti e ancora senza strumenti di verifica: così il Green pass, appena arrivato nella scuola, è già a rischio bocciatura. Da un lato, infatti, ci sono ...