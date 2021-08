Firenze | lavori; interruzioni e deviazioni del traffico nella settimana dal 9 agosto

(Di domenica 8 agosto 2021) La posa del guard rail sul Ponte Borsellino ealla rete elettrica in via dei Belfredelli. Sono due dei principali interventi che prenderanno il via la prossimasulle strade cittadine con l'istituzione di provvedimenti di circolazione L'articolo proviene daPost.

Dalla mezzanotte di domani circa 450mila famiglie diPrato e Pistoia rischiano di rimanere senz'acqua per ial tubone che passa sotto i viali di circonvallazione adi Giulia Baldi... in particolare nelle abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave L'impatto dei... 12.30 - 14, 19 - 21)centro: Abbassamenti di pressione e mancanze di acqua nelle ore di ...La posa del guard rail sul Ponte Borsellino e lavori alla rete elettrica in via dei Belfredelli. Sono due dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine ...Firenze – Due appuntamenti per non dimenticare mai la barbarie nazifascista e la Liberazione di Firenze, avvenuta l’11 agosto 1944. Due appuntamenti importanti che avverrano domani, lunedì 9 agosto: u ...