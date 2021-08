Federica Panicucci e il diritto di amare chi vogliamo senza giudizi

(Di domenica 8 agosto 2021) Felici e innamorati come il primo giorno. Questo è quello che trasmettonoe Marco Bacini, uniti più che mai in un’estate all’insegna del relax e dei bikini mozzafiato, sfoggiati con grande disinvoltura dalla bella conduttrice di Mattino Cinque. La sua forma strepitosa, ma anche l’amore che prova per il suo compagno e futuro marito, sono gli elementi che attirano maggiormente l’attenzione dei follower, che commentano con entusiasmo ogni post legato alle loro vacanze, condivise attraverso le loro pagine ufficiali. Accanto ai tanti complimenti, però, non mancano le critiche di qualcuno che si sente indi esprimere ...

Advertising

Italia_Notizie : Federica Panicucci, l’hater attacca il suo fidanzato: “È brutto, i soldi glielo rendono bello”. La conduttrice la m… - BaritaliaNews : Federica Panicucci nella bufera, le dicono: “Stai con lui solo per i soldi”, la sua risposta è da applausi - FQMagazineit : Federica Panicucci, l’hater attacca il suo fidanzato: “È brutto, i soldi glielo rendono bello”. La conduttrice la m… - infoitcultura : “Sei uno schianto”, Federica Panicucci, mini bikini a bordo piscina: stratosferica, ma piovono critiche – FOTO - infoitcultura : 'Il suo fidanzato è brutto, i soldi glielo rendono bello': la replica di Federica Panicucci scatena i follower -

Ultime Notizie dalla rete : Federica Panicucci

Ha scelto un classico rock dei Clash , Should I Stay or Should I Go ,, per il suo "improvvisato" defilé in costume da bagno a bordo piscina, che è stato apprezzato dai fan e soprattutto dal suo compagno, Marco Bacini , che ha commentato con un "sei ..., dopo la lunghissima storia d'amore con il dj Fargetta da cui sono nati due figli, Sofia e Mattia die quali la conduttrice Mediaset è innamoratissima, ha iniziato, cinque anni fa, ...Federica Panicucci sexy in costume da bagno a bordo piscina, suscita l'ammirazione del compagno Marco Bacini. Ha scelto un classico rock dei Clash, Should I Stay or Should I Go, Federica Panicucci, pe ...FEDERICA PANICUCCI GELA L'HATER Un'utente attacca il suo fidanzato: "È brutto, i soldi glielo rendono bello". La conduttrice la mette a tacere così ...