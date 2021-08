Anna Martelli | morta l’ex concorrente di “MasterChef” | aveva 74 anni

(Di domenica 8 agosto 2021) Lutto a, addio a un’altra ex: è, la sorridente e agguerrita nonnadell’ottava edizione del talent show di Sky Uno. Classe 1946, era entrata nella MasterClass 2019 a 72portando tra i banchi dello show la sua determinazione, la sua “tigna”, i suoi sorrisi e il suo grande amore per il marito Salvatore, scomparso nel 2016. Era il suo Maciste vista la stazza, tanto più se paragonata alla sua, filiforme e solo all’apparenza delicata: ogni ricetta era un omaggio a quell’amore di 9più grande di lei, ...

Nata nel 1946 si è spenta a 74 anni, agguerrita partecipante di Masterchef 8. Originaria di Pecetto Torinese, si è fatta ricordare grazie all'amore per il marito Salvatore, di nove anni più grande di lei.