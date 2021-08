Addio alla “nonna smart”, come aveva commosso i giudici: Masterchef, terzo tremendo lutto in pochi mesi (Di domenica 8 agosto 2021) “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef di Masterchef Italia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”. Così la trasmissione culinaria di Sky ha comunicato la scomparsa della Martelli, che con i suoi 72 anni era stata la concorrente più anziana ad aver mai partecipato allo show. Sono passati soltanto due anni da quell'ottava edizione che l'aveva vista protagonista fino a metà percorso, per poi uscire di scena e lasciare il grembiule col sorriso e grandissima dignità. Era stata definita la “nonna smart”, espertissima di Whatsapp, al ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021) “È con grande dolore che salutiamo Anna Martelli, indimenticabile aspirante chef diItalia 8. Il nostro pensiero va ai suoi cari e a lei, ora di nuovo con il suo Maciste”. Così la trasmissione culinaria di Sky ha comunicato la scomparsa della Martelli, che con i suoi 72 anni era stata la concorrente più anziana ad aver mai partecipato allo show. Sono passati soltanto due anni da quell'ottava edizione che l'vista protagonista fino a metà percorso, per poi uscire di scena e lasciare il grembiule col sorriso e grandissima dignità. Era stata definita la “”, espertissima di Whatsapp, al ...

