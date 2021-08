Ad agosto i cantieri non si fermano: come cambia la viabilità a Lecco (Di domenica 8 agosto 2021) Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito. via Pergola, tratto dal ... Leggi su leccotoday (Di domenica 8 agosto 2021) Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla. Li riportiamo di seguito. via Pergola, tratto dal ...

Advertising

CottarelliCPI : Ieri passo gli Appennini sulla A1. Sulla 'direttissima' per Firenze coda di 41 min. per cantiere (mi dicono aperto… - LorisCavallett1 : RT @CottarelliCPI: Ieri passo gli Appennini sulla A1. Sulla 'direttissima' per Firenze coda di 41 min. per cantiere (mi dicono aperto da pi… - giorgiovascotto : RT @CottarelliCPI: Ieri passo gli Appennini sulla A1. Sulla 'direttissima' per Firenze coda di 41 min. per cantiere (mi dicono aperto da pi… - coraggio58 : RT @CottarelliCPI: Ieri passo gli Appennini sulla A1. Sulla 'direttissima' per Firenze coda di 41 min. per cantiere (mi dicono aperto da pi… - FollowMe_Anto : RT @CottarelliCPI: Ieri passo gli Appennini sulla A1. Sulla 'direttissima' per Firenze coda di 41 min. per cantiere (mi dicono aperto da pi… -