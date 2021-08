Ultima Underworld 1+2 | Syndicate e Syndicate Wars in regalo su GOG per un mese – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 7 agosto 2021) Per circa unGOG regalerà1+2,a tutti coloro che sono iscritti al loro celebre negozio.. Per circa unGOG regalerà 4 classici immortali a tutti coloro che sono iscritti al loro celebre negozio. Stiamo parlando di1+2,, quattro giochi che hanno realmente riscritto la storia dei videogiochi. Innanzitutto a questo indirizzo ...

E che giochi! Su GOG sono infatti disponibili Syndicate Plus, Syndicate Wars, Ultima Underworld I e II. Tutti i titoli sono pubblicati da Electronic Arts e appartengono ad un'epoca ... Per circa un mese GOG regalerà Ultima Underworld 1+2, Syndicate e Syndicate Wars a tutti coloro che sono iscritti al loro celebre negozio.. Per circa un mese GOG regalerà 4 classici immortali a ... Quattro giochi gratis sono ora disponibili su GOG.com: scopriamo quali perle del passato è possibile portarsi a casa a costo 0.