SSP300 | pole position per Victor Steeman

(Di sabato 7 agosto 2021)non vuole fermarsi e, dopo aver comandato i turni di prove del venerdì , ha ottenuto anche lanelle qualifiche valevoli per la Supersport 300 sul tracciato di Most. Per l'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SSP300 pole

Motosprint.it

Per l'olandese della KTM si tratta della secondaposition consecutiva , dopo quella ottenuta sul circuito di Assen. Il pilota del team KTM Freudenberg ha preceduto Oliver Konig , che partirà ...... che è tornato leader del Mondiale dopo aver conquistato lae aver trionfato in tutte e tre le ...Assen: Booth - Amos vince Gara 2 tra le penalitàVictor Steeman non vuole fermarsi e, dopo aver comandato i turni di prove del venerdì, ha ottenuto anche la pole position nelle qualifiche valevoli per la Supersport 300 sul tracciato di Most. Per l’o ...SBK: Il pilota svizzero conquista la Pole Position con oltre 3 decimi di vantaggio davanti a Odendaal, De Rosa 8° e primo fra gli italiani. Prova meravigliosa di Steeman nella 300 ...