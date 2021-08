Red Canzian, concerto in alta quota al Piz Boè: ecco quando (Di sabato 7 agosto 2021) TREVISO – “Lo scorso anno è stato un esperimento che Andy Varallo ha voluto fare… e nonostante tutte le restrizioni è stato un evento magico. Così quest’anno diventa una scelta precisa: ritornerò al Piz Boè, e il concerto sarà arricchito da un grande ledwall per mostrare le 70 foto storiche che supporteranno il mio concerto-racconto. Sul palco con me ci sarà tutta la mia famiglia: Chiara che interpreterà alcuni brani, Phil che suonerà il pianoforte e Bea, che seguirà la parte Visual del concerto. Credetemi, cantare lassù è magia pura! Vi aspetto!”. Così Red Canzian (foto), ex cantante e bassista dei Pooh, che su Facebook ... Leggi su lopinionista (Di sabato 7 agosto 2021) TREVISO – “Lo scorso anno è stato un esperimento che Andy Varallo ha voluto fare… e nonostante tutte le restrizioni è stato un evento magico. Così quest’anno diventa una scelta precisa: ritornerò al Piz Boè, e ilsarà arricchito da un grande ledwall per mostrare le 70 foto storiche che supporteranno il mio-racconto. Sul palco con me ci sarà tutta la mia famiglia: Chiara che interpreterà alcuni brani, Phil che suonerà il pianoforte e Bea, che seguirà la parte Visual del. Credetemi, cantare lassù è magia pura! Vi aspetto!”. Così Red(foto), ex cantante e bassista dei Pooh, che su Facebook ...

