Morte di Laila, indagata una seconda persona per omicidio colposo (Di sabato 7 agosto 2021) Morte di Laila El Harim, indagata una seconda persona per omicidio colposo, mentre si visionano le foto del macchinario effettuate dalla donna Gli inquirenti continuano ad indagare sulla Morte di Laila El Harim, la 40enne, madre di una bambina, deceduta sul posto di lavoro per lo schiacciamento di una macchina fustellatrice nell'azienda d'imballaggi "Bombonette" di Camposanto, nel Modenese. Dalle ultime indiscrezioni e secondo quanto dichiarato dal compagno, la donna aveva da tempo rilevato il mal funzionamento della macchina.

