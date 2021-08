Messi-Psg, spuntano già data e luogo della presentazione (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto riportato da Le Parisien, l'ufficialità di Messi al PSG è ormai ad un passo, mancano infatti solo pochi dettagli che verranno limati nei prossimi giorni. La Pulce argentina guadagnerà una cifra che oscilla tra i 35 e i 40 milioni all'anno. Secondo quanto riportato riportato dal portale francese, martedì o mercoledì sarà il giorno della presentazione di Messi, l'argentino verrà presentato sotto la Tour Eiffel proprio come accadde con Neymar. Leo Messi dovrebbe inoltre svolgere visite mediche all'ospedale di Neully e poi alloggiare nel lussuosissimo hotel della Villa ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Secondo quanto riportato da Le Parisien, l'ufficialità dial PSG è ormai ad un passo, mancano infatti solo pochi dettagli che verranno limati nei prossimi giorni. La Pulce argentina guadagnerà una cifra che oscilla tra i 35 e i 40 milioni all'anno. Secondo quanto riportato riportato dal portale francese, martedì o mercoledì sarà il giornodi, l'argentino verrà presentato sotto la Tour Eiffel proprio come accadde con Neymar. Leodovrebbe inoltre svolgere visite mediche all'ospedale di Neully e poi alloggiare nel lussuosissimo hotelVilla ...

Advertising

tancredipalmeri : Cristiano Ronaldo per 60m€ all’anno alla Juventus campione da 7 anni; giornalismo italiano: “Capolavoro di Agnelli,… - goal : Lionel Messi. PSG. - DiMarzio : #Calciomercato | #Messi al @PSG_inside: 'Trattative chiuse. Più tardi l'annuncio', twitta un membro della famiglia… - MirakElrt : WELCOME TO PSG ???? Lionel Messi ???? - UgoBaroni : RT @CalcioPillole: C di Calciomercato, il punto giornaliero di @nicoschira 07/08 . #Messi vicino al passaggio al #Psg con il #Chelsea che… -