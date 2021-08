LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: partono le finali, Conyedo per il bronzo con Karadeniz! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Abraham Conyedo ai ripescaggi per il bronzo – Cronaca quarti di finale Conyedo 12.43 Seconda finalina per il bronzo nei 65 kg: il kazako Niyazbekov sfida l’indiano Bajrang. 12.42 Vittoria di Muszukajev, mai in discussione con Rashidov. 12.37 Chiusa la prima frazione, Muszukajev avanti 3-0 dopo la prima frazione. 12.31 Intanto inizia la prima finale per il bronzo tra l’ungherese Muszukajev e il russo Rashidov. 12.30 Nella seconda categoria è ovviamente impegnato anche il nostro Abraham Conyedo, che ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAbrahamai ripescaggi per il– Cronaca quarti di finale12.43 Secondana per ilnei 65 kg: il kazako Niyazbekov sfida l’indiano Bajrang. 12.42 Vittoria di Muszukajev, mai in discussione con Rashidov. 12.37 Chiusa la prima frazione, Muszukajev avanti 3-0 dopo la prima frazione. 12.31 Intanto inizia la prima finale per iltra l’ungherese Muszukajev e il russo Rashidov. 12.30 Nella seconda categoria è ovviamente impegnato anche il nostro Abraham, che ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Lotta Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Conyedo vince il ripescaggio ora finalina per il bronzo! - #Lotta… - OA_Sport : Fra pochi minuti Abraham Conyedo sarà sul tappeto per il ripescaggio valido per la finalina per il bronzo. Seguilo… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 lotta 97 kg: Conyedo dai ripescaggi sogna il bronzo (DIRETTA) - #Tokyo #lotta #Conyedo… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - 34 titoli in palio: atletica, golf, canoa velocità, beach volley, basket, calcio, boxe, pentathlon m… - a70199617 : #Grandiosi Olimpiadi Tokyo, oro straordinario per Jacobs e Tortu alla staffetta 4×100, 38 medaglie per l’Italia: il… -