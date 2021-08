"It's a miracle... e basta". Tortu spiega la velocità made in Italy

(Di sabato 7 agosto 2021) “It’s a... e”. Con queste parole Filippoha risposto in una conferenza stampa con gli altri tre sprinter italiani a una domanda di un giornalista inglese che chiedevazioni dell’exploit di ieri nella 4x100 olimpica. “Mi sono allenato in un mese in un parco”, ha raccontato il velocista sardo. Come mai lasia diventataincerca di farlo capire Jacobs: ”È successo grazie al duro lavoro e a tante batoste” “Ho quasi paura a tornare in Italia, chissà cosa mi aspetta: solo lì mi renderò veramente conto di ciò che ho fatto. Sarà ...

Il quartetto azzurro dopo l'oro nella 4x100: «Si parli di noi e non del calcio. Questa volta non ci sono Lukaku o Rolando che tengano...» ...Jacobs: "Io vinco ma voi portate i figli a fare atletica". Desalu e Patta: "Ora calcio venga messo un po' da parte. Questa volta non ci sono Lukaku o Rolando che tengano" ...