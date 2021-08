Covid | Bassetti | Mascherine fino al 2022 | le toglieremo solo in primavera

Advertising

Adnkronos : #Bassetti: 'Chi è immunizzato ha il 90% in meno di capacità di contagiare'. #varianteDelta - Ad10000follower : Covid, Bassetti: 'La prossima primavera addio alle mascherine' - Stelladiana101 : RT @tempoweb: 'Un altro giro di virus' Bassetti, ecco quando potremmo togliere la mascherina #covid #variantedelta #7agosto #maatteobassett… - maurizio30359 : RT @Adnkronos: #mascherine via dalla prossima primavera, la previsione di Bassetti. - StraNotizie : Covid, Bassetti: 'La prossima primavera addio alle mascherine' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti

... afferma Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino ...90% dei casi finirà per avere degli anticorpi o naturali o indotti dalla vaccinazione " contro-...Massimo Galli/ "Con l'Alfa boom di casifra i bimbi, la Delta è molto peggio" Di conseguenza, a detta di, quando ci sono 9 italiani su 10 con anticorpi contro il Coronavirus, è ..."Credo proprio che con la prossima primavera potremmo dire addio alle mascherine". Lo dice Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, sentito d ...Guarda più in là dell'estate, Matteo Bassetti. Mentre aumentano i contagi per la diffusione della variante Delta crescono anche i ...