Uomini e Donne, Ida Platano si è fidanzata? La dama sbotta: “Manca solo quello” (Di venerdì 6 agosto 2021) Ida Platano torna a far parlare di sé Nonostante siamo in piena estate e Uomini e Donne è in pausa, alcuni protagonisti sia del Trono over che quello classico continuano a far parlare di loro. Una di queste è Ida Platano, ex fiamma di Riccardo Guarnieri che qualche mese fa dopo un periodo d’assenza è L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 6 agosto 2021) Idatorna a far parlare di sé Nonostante siamo in piena estate eè in pausa, alcuni protagonisti sia del Trono over checlassico continuano a far parlare di loro. Una di queste è Ida, ex fiamma di Riccardo Guarnieri che qualche mese fa dopo un periodo d’assenza è L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

virginiaraggi : Confiscati beni per oltre 460 milioni all’imprenditore Mauro Balini. Arrestato nel 2015 per associazione a delinque… - lauraboldrini : Rischia fino a 12 anni di carcere @by_kalesnikava. Oggi inizia il processo a porte chiuse. La sua colpa? Essersi o… - Coninews : Che forza i nostri ragazzi! ??La 4x100 mista uomini e ???????la 4x100 mista donne sono in FINALE! Nell’ultima giornat… - melinacugliari : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… - AnnamariaBriola : RT @RadioSavana: Torino, grande manifestazione contro l'obbligo del passaporto sanitario. Migliaia di uomini, donne e bambini in piazza per… -