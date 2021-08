Ufficiale | Salernitana | arriva il portiere Fiorillo dal Pescara

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Delfino1936 per il trasferimento a titolo definitivo delclasse ’90 Vincenzo. Il calciatore si è legato al club granata fino al 2025. Welcome Federico!#macteanimo #forzagranata #uss1919 pic.twitter.com/xgpCKcRECr — US1919 (@OfficialUSS1919) August 4, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Commenta per primo Laha ufficializzato l'arrivo dal Pescara del portiere Vincenzo Fiorillo , che ha firmato un contratto fino a giugno 2025.A dieci giorni dal primo impegno, quello che la Reggina giocherà in Coppa Italia contro la, allenamento congiunto al centro sportivo S. Agata contro la Reggiomediterranea , compagine militante nel campionato di ...Salernitana, ufficializzata l'amichevole contro l'Aston Villa l'8 agosto alle 15:00: "Ecco il comunicato della società" ...Come e dove seguire in diretta streaming Aston Villa - Salernitana | Probabili formazioni | Risultato | Marcatori ...