Tre ore dai Pm il dipendente della Regione Lazio bucato dagli hacker. L’ex sindaco Marino lancia il sasso sui Social e ipotizza che sia stato pagato un riscatto (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo l’attacco e il miracoloso recupero dei dati dal backup, la Regione Lazio riparte. Ma se il peggio sembra ormai alle spalle, ora è il momento delle indagini da parte della Procura di Roma, guidata dal procuratore Michele Prestipino, che dovranno capire chi e come ha messo a segno la clamorosa vioLazione. Proprio per questo ieri è stato sentito il dipendente della Pisana, titolare dell’account che è stato carpito dai pirati informatici e grazie al quale è stato sferrato il massiccio attacco al Centro di elaborazione dati (Ced) del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo l’attacco e il miracoloso recupero dei dati dal backup, lariparte. Ma se il peggio sembra ormai alle spalle, ora è il momento delle indagini da parteProcura di Roma, guidata dal procuratore Michele Prestipino, che dovranno capire chi e come ha messo a segno la clamorosa vione. Proprio per questo ieri èsentito ilPisana, titolare dell’account che ècarpito dai pirati informatici e grazie al quale èsferrato il massiccio attacco al Centro di elaborazione dati (Ced) del ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Un altro giorno da incorniciare a #Tokyo2020. Tre ori in poche ore, uno storico ?? nella 4x100 e record assoluto di… - CarloVerdelli : Laila, 11 ore in fabbrica, uccisa da una fustellatrice senza blocco di sicurezza. Come lei, tre morti al giorno. E… - antoniospadaro : Il mattino del #6agosto 1945, alle ore 8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica Little Bo… - mazzella_mimmo : RT @CarloVerdelli: Laila, 11 ore in fabbrica, uccisa da una fustellatrice senza blocco di sicurezza. Come lei, tre morti al giorno. E licen… - Maicuntent1986 : Va anche detto che fino a tre mesi fa correva i 100 in circa due ore e mezzo -