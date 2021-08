Terminator | Conan e altri nostalgici franchise d' azione nei piani di Dotemu

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ci sono stati molti giochi di Indiana Jones enel corso degli anni, ma non sono stati esattamente eccezionali. E ora il publisher, che ha recentemente trovato successo nel far riviverecome Streets of Rage con sequel moderni, ed è stato acquisito da Focus Home Interactive, ha intenzione di realizzare titoli basati su vecchidi. "Penso che sarebbe interessante esplorare film classici come, non so, Indiana Jones,... il tipo di cose che non hanno mai avuto il loro fantastico gioco retrò ai tempi - erano sempre giochi promozionali e di ...