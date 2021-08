Studenti divisi sul green pass obbligatorio per università e scuola

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis E’ durata oltre un’ora ieri mattina la cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi a Palazzo Chigi sulle nuove misure anti Covid inerenti al. Tra le misure principali, c’è l’obbligo diper il personale scolastico (sia nelle scuole che nelle) e per gliuniversitari, tamponi a prezzi calmierati per glidelle scuole secondarie e novità sui trasporti a lunga percorrenza. Non saràper bus e metropolitane del trasporto pubblico locale e per i treni regionali, mostra il ...