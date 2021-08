PUBG | trailer dell’evento BlackpinkVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PUBG trailer

Spaziogames.it

La settimana di gioco gratuito diinizierà il 10 agosto e durerà fino al 16 dello stesso mese , secondo un nuovoche descrive in dettaglio la collaborazione con Blackpink (via PCGamesN ).Manage cookie settings È impossibile ignorare la somiglianza tra il gioco raffigurato in entrambi i, il che non sorprende considerando quanto sia popolare il gioco in Cina e nel mondo. ...La settimana di gioco gratuito del battle royale PUBG Battlegrounds inizierà il 10 agosto e durerà fino al 16 dello stesso mese.Agosto all'insegna della musica per il genere Battle Royale. Da un lato abbiamo Fortnite e la sua collaborazione con Ariana Grande, dall'altro risponde PUBG con una partnership anch'essa di prestigio, ...