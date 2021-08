“Pagate o perderete tutto” | gli hacker chiedono il riscatto alla Regione Lazio

(Di venerdì 6 agosto 2021) Nella mail scritta volutamente in inglese (“We speak only in English“, si legge nel testo) dagliche, domenica scorsa, hanno colpito il sistema informatico dellacontiene una rivendicazione: “”. Lo scrive il Corriere della Sera che ha pubblicato anche lo screenshot della comunicazione inviata al sistema di via della Pisana. La comunicazione contiene una serie di avvertimenti e di indicazioni sui quali stanno indagando gli investigatori della polizia postale insieme con quelli dell’intelligence per riuscire a identificare gli incursori ...

Una mail scritta tutta in inglese . Anzi gli hacker sottolineano proprio che parleranno soltanto in inglese con le vittime del ricatto. E' quanto è scritto nella comunicazione di rivendicazione ...Nella mail scritta volutamente in inglese (“We speak only in English“, si legge nel testo) dagli hacker che hanno colpito il sistema informatico della Regione Lazio domenica scorsa contiene una rivend ...Il messaggio in inglese di chi, domenica scorsa, ha paralizzato il Ced dell’ente regionale. Domani scade l’ultimatum di 72 ore ...