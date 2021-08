(Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) volontaria promossa da Castor BidCo sulle azioni, risulta che oggi, 6 agosto, sono state presentate 1.175 richieste di adesione. Complessivamente le richieste disono a quota 223.184, pari allo 0,11% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 16 luglio, terminerà il prossimo 31 agosto, come prorogato. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieacquistate sul mercato nei giorni 30 e 31 agostonon potranno essere apportate in adesione all’offerta.

Advertising

DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 06/08/2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 05/08/2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 05/08/2021 - zazoomblog : OPA Cerved adesioni al 05-08-2021 - #Cerved #adesioni #05-08-2021 - DividendProfit : OPA Cerved, adesioni al 03/08/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : OPA Cerved

ilmessaggero.it

Nell'ambito dell' Offerta Pubblica di Acquisto () volontaria promossa da Castor BidCo sulle azioni, risulta che oggi, 6 agosto 2021, sono state presentate 1.175 richieste di adesione. Complessivamente le richieste di adesioni sono a ...In corso l'offerta pubblica di acquisto () volontaria di Castor Bidco su azioniGroup . L'operazione terminerà il 31 agosto 2021. Piazza Affari Delisting di Isagro . Chiusa la sessione ...Aria di scontro attorno all’opa lanciata (a 9,5 euro per azione) dal veicolo Castor Bidco della ion di Andrea Pignataro ...In riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Castor Bidco sulla totalità delle azioni Cerved Group - operatore attivo in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel cred ...