Startup Italian Tech Alliance | 545mln investiti dal Vc in metà 2025

Milano, 15 lug. (askanews) – Nel secondo trimestre 2025 in Italia sono stati investiti in startup 227 milioni in 104 round d’investimento, dei quali 12 Serie A e 2 Serie B. Il settore con il maggior numero di round è stato Smart City, mentre Life Science è stato quello che ha registrato la raccolta più alta. Il round più importante per importo raccolto è stato quello di Jet HR, chiuso a 25 milioni di euro. Nove le exit del trimestre. Guardando ai dati dei primi sei mesi del 2025, in Italia si registrano 545 milioni di euro raccolti in 210 round. Questo è la fotografia scattata dall’Osservatorio sul Venture Capital in Italia – realizzato da Growth Capital, in collaborazione con Italian Tech Alliance. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

