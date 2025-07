Yildiz e Huijsen di nuovo insieme | la grande amicizia continua e quella FOTO sui social fa scatenare i tifosi della Juve

Yildiz e Huijsen di nuovo insieme: la grande amicizia tra i due giocatori continua. La FOTO pubblicata sui social. Kenan Yildiz e Dean Huijsen, nonostante abbiano avuto percorsi diversi nel calcio professionistico, condividono un legame che va oltre il campo da gioco. Entrambi arrivati nel settore giovanile della Juventus, hanno avuto l‚Äôopportunit√† di crescere e maturare insieme, tanto in Primavera quanto in Next Gen. Sebbene entrambi abbiano avuto esperienze diverse con la prima squadra, la loro amicizia √® rimasta un punto fermo, consolidandosi con il passare degli anni. Di seguito la loro foto su Instagram mentre giocavano a Padel. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com ¬© Juventusnews24.com - Yildiz e Huijsen di nuovo insieme: la grande amicizia continua e quella FOTO sui social fa scatenare i tifosi della Juve

In questa notizia si parla di: huijsen - yildiz - insieme - amicizia

