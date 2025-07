Omicidio Cerciello in appello pena per Hjorth scende a 10 anni e 11 mesi | La vedova | Infangata la memoria di mio marito

I giudici hanno accolto la richiesta della procura generale di abbassare di cinque mesi la pena rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell'appello bis. Rosa Maria Esilio: "Vergognosa slealtĂ processuale". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Cerciello, in appello pena per Hjorth scende a 10 anni e 11 mesi | La vedova: "Infangata la memoria di mio marito"

La sentenza è stata disposta nel terzo processo di appello: i giudici hanno accolto la richiesta della procura generale di abbassare di cinque mesi la pena rispetto agli 11 anni e 4 mesi decisi nell'appello bis Vai su X

