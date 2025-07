Prestazione poco brillante per gli italiani sui 100 metri che hanno chiuso il Meeting di Brescia, tappa del World Continental Tour (livello bronze, il quarto circuito internazionale itinerante per importanza). Filippo Tortu non è mai entrato in gara e ha chiuso al settimo posto con un alto 10.38 (0,1 ms di vento contrario) dopo aver convinto sul rettilineo al Golden Gala e in staffetta agli Europei a squadre. Fa invece preoccupare Chituru Ali, secondo italiano piĂą veloce della storia con il 9.96 corso lo scorso anno a Turku. Il vice campione d’Europa, che aveva aperto la stagione con degli alti 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

Chituru Ali zoppica: cos'è successo a Brescia? Tortu alto, Blake sorprende Tebogo