Nuovo svincolo di Eboli via libera alla convenzione Anas-Rfi | l' opera si farà

Sblocco definitivo per il nuovo svincolo di Eboli sull'autostrada A2 del Mediterraneo. La convenzione tra Anas e Rfi per la realizzazione dell'opera è stata approvata, come annunciato dal sottosegretario al Mit Tullio Ferrante. Un traguardo atteso da anni che porterà all'adeguamento funzionale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it