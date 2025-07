Il ministro Giorgetti dice che dazi sopra il 10% sono insostenibili | a che punto sono le trattative

Mentre continuano le trattative tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi al 30% annunciati da Trump, il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che una tariffa del 10%, "era ragionevole", ma "non si può andare molto lontano da questo numero, altrimenti diventa insostenibile". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allarme recessione: a lanciarlo è L'#Abi. La nostra economia sta dando segnali molto positivi ma ci sono forti rischi legati a dazi e guerre. All’assemblea, oltre al presidente #Patuelli, sono intervenuti il governatore #Panetta e il ministro #Giorgetti. Fabrizio @rat Vai su X

L'incertezza sul ruolo degli Stati Uniti nell'economia mondiale, apre nuovi scenari potenzialmente positivi. Resta il nodo dei dazi. Giorgetti: «dazi sono cambio epocale» Vai su Facebook

