Isola del Giglio | uomo muore in mare mentre fa il bagno

Incidente mortale in mare nel pomeriggio di oggi, 15 luglio 2025, all'Isola del Giglio, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita dopo essere stato soccorso in mare L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Isola del Giglio: uomo muore in mare mentre fa il bagno

In questa notizia si parla di: mare - isola - giglio - uomo

Mare pulito all’Isola d’Elba, raccolti oltre 350 chili di rifiuti da spiagge e fondali - Portoferraio (Isola d’Elba), 1 maggio 2025 – Restituire splendore ai fondali e alle spiagge dell’ Elba e tutelare la biodiversità marina sono gli obiettivi del progetto “ Mare Pulito ”, la manifestazione ambientale dedicata alla salvaguardia del mare che annualmente coinvolge i bambini, i ragazzi e i subacquei del Consorzio Diving Elbano.

'Mare pulito', raccolti oltre 350 chili di rifiuti sulle spiagge e nei fondali dell'isola d'Elba - Oltre 350 chili di rifiuti sono stati recuperati dai fondali e dalle spiagge dell'isola d'Elba nell'ambito del progetto ‘Mare Pulito', la manifestazione ambientale svoltasi mercoledì 30 aprile e dedicata alla salvaguardia del mare che annualmente coinvolge i bambini, i ragazzi e i subacquei del.

Ascolti tv mercoledì 7 maggio: David di Donatello, Isola dei Famosi, Mare Fuori - Ascolti tv mercoledì 7 maggio 2025: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma  più visto in tv di ieri sera, mercoledì 7 maggio  2025? Su Rai 1 è andato in onda David di Donatello 2025.

, A poca distanza dalla meravigliosa cittadina catalana, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte e l'Area Marina Protetta Capo Caccia - Isola Piana sono veri e propri scrigni di scenari natura Vai su Facebook

Isola del Giglio: uomo muore in mare mentre fa il bagno; Uomo muore in mare all’Isola del Giglio: inutili i soccorsi; Malore in mare: muore un uomo.

Uomo muore in mare all’Isola del Giglio: inutili i soccorsi - ISOLA DEL GIGLIO – Tragedia nel pomeriggio di oggi, martedì 15 luglio, nelle acque antistanti via dell’Incrociata, nel comune di Isola del Giglio. Segnala msn.com

Malore in mare: muore un uomo - Un uomo è morto in mare all'Isola del Giglio, in provincia di Grosseto, in seguito ad un malore. grossetonotizie.com scrive