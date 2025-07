de bruyne con la 10 di maradona scatena emozioni contrastanti tra i tifosi del napoli

Kevin De Bruyne ha attirato l’attenzione questa mattina presentandosi con il numero 10 sulle spalle durante gli esami medici con il Napoli. Un dettaglio che non è passato inosservato, considerando che si tratta del numero di Maradona. Il gesto ha immediatamente scatenato reazioni contrastanti tra i tifosi: da una parte l’entusiasmo per l’arrivo di un fuoriclasse a raccogliere, simbolicamente, un’ereditĂ tanto pesante; dall’altra, l’indignazione di chi ritiene che quel numero debba restare intoccabile, per sempre legato alla leggenda. A gettare acqua sul fuoco è stato lo stesso calciatore belga, che – secondo quanto riportato da De Telegraaf e confermato da un video sui social – ha chiarito che il numero 10 è stato usato solo per motivi logistici, durante i test, e non sarĂ il suo in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

