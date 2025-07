gotham academy torna con una serie prequel attesa da tempo

Il mondo di DC Comics si arricchisce di una nuova e attesa serie legata a uno dei suoi ambienti più iconici: Gotham Academy. La rinascita di questa amata saga prevede il ritorno del team creativo originale, promettendo di mantenere lo stile coinvolgente e il fascino che hanno reso la prima run un successo. Con date di uscita previste per l’autunno 2025, questa novità rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di Batman e dell’universo gothamite. gotham academy: una nuova prequel serie in arrivo. l’annuncio ufficiale e la squadra creativa. La casa editrice ha annunciato il ritorno di Brenden Fletcher, Becky Cloonan e Karl Kerschl, che si riuniscono per dare vita a una nuova serie composta da sei numeri intitolata Gotham Academy: First Year. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

