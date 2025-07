Silvano Simone Bettini è il nuovo presidente di Federmeccanica

Nessuna sorpresa: la sua candidatura era giĂ stata annunciata a maggio come unica per la successione a Federico Visentin. Ora arriva la conferma ufficiale con il voto dell’assemblea generale: Silvano Bettini è il nuovo presidente della Federazione Sindacale dell’Industria Metalmeccanica Italiana per il quadriennio 2025-2029. Toscano del Mugello, classe 1963, Silvano Simone Bettini studia Scienze Aziendali, Commerciali e Marketing presso il Politecnico di Studi Aziendali di Lugano. GiĂ vicepresidente di Federmeccanica con delega alla Crescita Dimensionale e Strutturale delle Imprese, ricopre ruoli di rilievo anche nel Consiglio Generale di Confindustria e guida Confindustria Firenze in qualitĂ di presidente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it