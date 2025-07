Roma occhi su Wesley del Flamengo | osservato speciale nella sfida contro il Santos

La Roma continua a sondare il mercato per fornire a Gian Piero Gasperini gli innesti giusti in vista della nuova stagione. Tra i nomi seguiti c’è anche quello di Wesley, terzino destro classe 2003 in forza al Flamengo, seguito con attenzione dallo scouting giallorosso. Il laterale brasiliano figura tra i convocati per la sfida di campionato contro il Santos, in programma all’ una di notte (ora italiana) del 17 luglio presso l’ Estádio Urbano Caldeira. Un’occasione utile per osservarlo da vicino in un contesto competitivo, mentre la Roma valuta se affondare il colpo. Profilo giovane e fisico, Gasp approva. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, occhi su Wesley del Flamengo: osservato speciale nella sfida contro il Santos

In questa notizia si parla di: roma - wesley - flamengo - occhi

Calciomercato Roma, Wesley convocato per la sfida tra Flamengo e San Paolo - La Roma è pronta a piazzare il primo colpo di mercato estivo. Dopo settimane di trattative e contatti serrati, il club giallorosso è vicino alla chiusura per Wesley, terzino destro classe 2003 del Flamengo.

Wesley escluso dalla foto del Flamengo: nuovo indizio verso la Roma? - Manca sempre meno alla sfida tra Flamengo e San Paolo, valida per la tredicesima giornata del Brasileirão, ma a rubare la scena non è solo l’attesa per il big match.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

Paulo Sergio racconta #Wesley: il talento del #Flamengo visto dagli occhi di un ex campione della #Roma ? “Un giocatore di grande personalità e... Vai su Facebook

Paulo Sergio racconta Wesley: il talento del Flamengo visto dagli occhi di un ex campione della Roma ? “Un giocatore di grande personalità e qualità ” – ecco come lo descrive ai nostri microfoni. L’intervista integrale è sul nostro sito http://Teleradio Vai su X

Roma su Wesley, ma il Flamengo frena: Nessuna necessità di vendere; Flamengo-São Paulo, occhi puntati su Wesley: titolare dal 1’ – FOTO; Roma, Gasp aspetta 3 rinforzi: i nomi.

Il Flamengo gela la Roma: "Wesley? Non abbiamo bisogno di vendere" - Ma stavolta non è rigenerante, anzi: il Flamengo ha diramato un chiarissimo comunicato in cui dichiara di non aver bisogno ... Scrive msn.com

Il Flamengo frena Wesley alla Roma: il duro comunicato del club - Si complica la trattativa di Massara per il l'esterno oggetto del desiderio di Gasperini ... Segnala romatoday.it