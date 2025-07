Incidente sull' A1 morti due coniugi e la figlia 29enne Il mistero della dinamica | perché la Panda si è fermata in galleria?

Uno stop improvviso in galleria mentre viaggiava in careggiata nord. Così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, è stata travolta da un tir che non è riuscito ad evitare. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente sull'A1, morti due coniugi e la figlia 29enne. Il mistero della dinamica: perché la Panda si è fermata in galleria?

È stato un incidente. Una Panda "impazzita" ha sfondato l’ingresso - FIRENZE Un incidente davvero singolare, in una giornata particolare. Ingredienti che hanno tinto di giallo il danneggiamento all’ingresso del Memoriale delle Deportazioni, luogo noto anche come ’ex 3’, affacciato su piazza Bartali, a Gavinana, che ricorda la Shoah in città .

Nuova tragedia sulle strade del Lazio: donna di 70 anni muore nello scontro tra la sua Smart ed una Panda. Feriti i due giovanissimo a bordo della Fiat. L’incidente a Grottaferrata - ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bollettino che ormai si aggiorna giornalmente, purtroppo. Ci riferiamo alla lista, lunga, troppo lunga, degli incidente mortali sulle strade della provincia di Roma.

Incidente stradale in via Cavaleri Magazzeni, Panda si ribalta: un ferito - Incidente autonomo in via Cavaleri Magazzeni nella tarda mattinata di oggi. A ribaltarsi, per cause in fase di accertamento è stata una Fiat Panda, che era guidata da un giovane che non avrebbe riportato conseguenze gravi, ma sarebbe stato comunque portato in ospedale per accertamenti.

Coppia di medici morti a Torrette. Il bidello della Bmw verso il processo; Auto contro cabina gas, morti marito e moglie ad Ancona: un indagato; Lucia e Diego, la mamma e il papà uccisi nell'incidente di Ancona.

