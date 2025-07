WWE | El Grande Americano sbarca in AAA

El Grande Americano ha dichiarato guerra a tutti i luchador e, nonostante cerchi di contrastarli giĂ da diverso tempo in WWE, il 25 luglio sarĂ impegnato in una battaglia non da poco. L’annuncio da parte della federazione. Sui social media, la AAA ha annunciato che Americano sarĂ parte di AAA Alianzas alla fine del mese corrente: EL GRANDE AMERICANO llega a la Ciudad de MĂ©xico para el evento de la gira #AlianzasAAA 25 de julio, Gimnasio OlĂ­mpico Juan de la Barrera. Boletos disponibles en pic.twitter.comCGs5mG5Y3G — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) July 15, 2025 L’imminente arrivo di Americano nella federazione messicana darĂ sicuramente una scossa alle storie in corso, aizzando un dibattito relativo a quale potrebbe essere il suo ruolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: El Grande Americano sbarca in AAA

In questa notizia si parla di: americano - sbarca - media - social

