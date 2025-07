carceri sovraffollate possibili misure alternative per 10 mila detenuti

¬ę Carlo Nordio ha accertato che 10.105 detenuti cosiddetti definitivi sono potenzialmente fruitori di misure alternative alla detenzione in carcere¬Ľ. √ą quanto si legge in una nota del ministero della Giustizia, in cui si spiega che in via Arenula ¬ę√® stata istituita una task force che ha gi√† attivato interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per favorire la definizione delle posizioni¬Ľ. I detenuti definitivi potenzialmente interessati dalle misure alternative sono quelli ¬ęcon pena residua sotto i 24 mesi, per reati diversi da quelli ostativi di cui all‚Äôarticolo 4 bis della legge di ordinamento penitenziario e che negli ultimi 12 mesi non hanno riportato sanzioni disciplinari gravi¬Ľ. 🔗 Leggi su Lettera43.it

