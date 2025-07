La mostra al Mufoco prova a far dialogare immagini e parole con l'AI

Un progetto voluto da Davide Rondoni, il poeta che da tre anni è Presidente di Mufoco, unica istituzione pubblica dedicata interamente alla fotografia con una collezione di quasi 2.000.000 di immagini, divise in 28 fondi fotografici e una biblioteca che contiene 20.000 volumi. L'esperimento consiste nel far analizzare alla rete neurale CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training) di Open-AI il patrimonio del museo – analizzando un dataset di oltre 12.000 immagini rappresentative delle oltre 60.000 catalogate e digitalizzate dell'archivio – per interrogarlo con parole chiave come: coscienza, anima, morte, nascita, conflitto, famiglia.

