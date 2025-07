L’Agenzia delle Entrate | Cestinate le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni se manca la prima pagina

Sogei, la societĂ del ministero dell’Economia e Finanze che è partner tecnologico dell’ Agenzia delle Entrate, ha fatto sapere che a causa di un errore di stampa alcune comunicazioni relative ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (Modello redditi persone fisiche 2023 – anno di imposta 2022) inviate a partire dalla fine di giugno 2025 non contengono la prima pagina in cui vengono fornite ai destinatari le spiegazioni sulla natura dell’atto e sui passi da seguire. “Preso atto di quanto comunicato da Sogei Spa, nello scusarci del disagio arrecato, invitiamo i destinatari delle comunicazioni che presentano questa anomalia di stampa a non tenerle in considerazione e a cestinarle”, annuncia l’Agenzia delle Entrate, che nel prossimo mese di settembre “provvederĂ a inviare gli atti riportanti tutte le informazioni corrette”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Agenzia delle Entrate: “Cestinate le comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni se manca la prima pagina”

In questa notizia si parla di: agenzia - entrate - comunicazioni - controlli

