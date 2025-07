Pavard Inter il Galatasaray piomba sul difensore | nuovo obiettivo dopo Calhanoglu e Sommer

Pavard Inter, le ultime sul futuro del difensore francese in nerazzurro per il calciomercato estivo. Tutti i dettagli in merito. Il Galatasaray continua a monitorare il mercato dell’ Inter e, dopo le voci su un possibile interesse per Yann Sommer e Hakan Calhanoglu, ora aggiunge un altro nome alla lista dei suoi obiettivi. Si tratta di Benjamin Pavard, difensore della squadra nerazzurra, arrivato a Milano nell’estate del 2023 dopo una lunga trattativa con il Bayern Monaco. A confermare l’interesse del club turco per il terzino destro è stato il giornalista turco Yakup C?nar, dell’emittente Yeni Acik, che su X ha lanciato la notizia: “Il Galatasaray è interessato al difendore dell’Inter Benjamin Pavard”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pavard Inter, il Galatasaray piomba sul difensore: nuovo obiettivo dopo Calhanoglu e Sommer

