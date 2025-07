Sting nozze italiane per la figlia Fuschia Katherine Sumner | gli invitati Vip

Un weekend da favola in Sicilia, che ha visto protagonista una delle famiglie ormai adottate dall’Italia a tutti gli effetti. Fuschia Katherine Sumner, primogenita di sei figli del leggendario ex Police Sting, ha pronunciato il fatidico “Sì” davanti al padre commosso e a una cerchia ristretta di ospiti d’eccezione nella splendida cornice di Noto. Una cerimonia blindata tra storia e bellezza. La 43enne ha coronato il suo sogno d’amore sposando Maximillian Wright, direttore creativo e compagno di lunga data, nonchĂ© padre di suo figlio. La scelta della location non è stata casuale: Noto, perla del barocco siciliano, ha giĂ fatto da teatro a matrimoni da sogno, come quello poi naufragato tra Chiara Ferragni e Fedez e ancora quello tra Alena Seredova e Alessandro Nasi, confermandosi meta prediletta per chi desidera una location esclusiva per il proprio giorno piĂą bello. 🔗 Leggi su Dilei.it

